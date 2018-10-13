В Житомире прошел парад военной техники ко Дню защитника Украины

Колонна из 70 единиц техники прошла всем городом по маршруту проспект Мира - проспект Независимости - улица Витрука - улица Циолковского - улица Космонавтов - улица Лукьяненко - улица Большая Бердичевская - площадь Соборная. В составе колонны проехали БТРы различных модификаций, бронемашины "Казак", "Дозор", "Спартан", а также РСЗО "Град", гаубицы Д-30, санитарные автомобили, а также грузовики КрАЗ.

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Закончился парад на центральной площади города награждением военных.

Напомним, День защитника Украины - праздник, отмечаемый в Украине 14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы одновременно с Днем Украинского казачества. Также 14 октября традиционно отмечается как день создания Украинской повстанческой армии.