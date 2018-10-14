На Лычаковском кладбище во Львове перезахоронили воинов УПА
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 октября. УНН. Сегодня на Лычаковском кладбище во Львове состоялось перезахоронение воинов УПА, передает корреспондент УНН.
Так, церемония перезахоронения прошла возле Мемориала неизвестному солдату УПА Лычаковского кладбища. Собралось около 100 человек, среди которых были как военные, так и гражданские. Стоит отметить, что захоронение воинов УПА нашли в селе Верхняя Белка Пустомытовского района.
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Кроме того, запланировано, что сегодня по проспекту Свободы Львова пройдет "Марш защитников Украины". Ожидается, что участие в шествии примут более 1200 военнослужащих из Львовской области, участники АТО и ООС, ветераны УПА, волонтеры, реконструкторы в униформе УПА и козацкие общественные организации. За маршем проедет колонна военной техники из 55 единиц военной техники и вооружения. Марш начнется на площади перед памятником Тарасу Шевченко. Также лицеисты Львовского государственного лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут составят торжественную клятву.
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Напомним, сегодня, 14 октября, в Украине отмечают День защитника и День создания Украинской Повстанческой Армии.