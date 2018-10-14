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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 55607 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115318 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123309 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162836 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151060 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139614 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129977 просмотра

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7 марта, 08:52 • 177320 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118254 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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На Лычаковском кладбище во Львове перезахоронили воинов УПА

На Лычаковском кладбище во Львове перезахоронили воинов УПА

Киев  •  УНН

 • 14381 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 октября. УНН. Сегодня на Лычаковском кладбище во Львове состоялось перезахоронение воинов УПА, передает корреспондент УНН.

Так, церемония перезахоронения прошла возле Мемориала неизвестному солдату УПА Лычаковского кладбища. Собралось около 100 человек, среди которых были как военные, так и гражданские. Стоит отметить, что захоронение воинов УПА нашли в селе Верхняя Белка Пустомытовского района.

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Кроме того, запланировано, что сегодня по проспекту Свободы Львова пройдет "Марш защитников Украины". Ожидается, что участие в шествии примут более 1200 военнослужащих из Львовской области, участники АТО и ООС, ветераны УПА, волонтеры, реконструкторы в униформе УПА и козацкие общественные организации. За маршем проедет колонна военной техники из 55 единиц военной техники и вооружения. Марш начнется на площади перед памятником Тарасу Шевченко. Также лицеисты Львовского государственного лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут составят торжественную клятву.

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Напомним, сегодня, 14 октября, в Украине отмечают День защитника и День создания Украинской Повстанческой Армии.

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