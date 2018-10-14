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Президент нагородив посмертно 10 військовослужбовців до Дня захисника України

Президент нагородив посмертно 10 військовослужбовців до Дня захисника України

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко нагородив військовослужбовців високими державними нагородами, 10 з яких посмертно, “за мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України”. Про це йдеться в Указах Глави держави, передає УНН.

За інформацією прес-служби АПУ, президент відзначив орденом Богдана Хмельницького III ступеня — одного військовослужбовця посмертно, орденом “За мужність” III ступеня — десятьох, з них сімох посмертно, а також медаллю “Захиснику Вітчизни” — дев’ятнадцять героїв, двох з яких посмертно.

Також за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час бойових дій, зразкове виконання службових обов’язків Глава держави нагородив у Збройних Силах України орденом Богдана Хмельницького II ступеня двох військових, орденом Богдана Хмельницького ІII ступеня чотирнадцятьох, орденом “За мужність” III ступеня п’ятдесят трьох військових.

Дванадцять військових нагороджено орденом Данила Галицького, двадцять військовослужбовців нагороджені медаллю “За військову службу Україні”, медаллю “Захиснику Вітчизни” — п’ятьох військових.

Глава держави також присвоїв почесні званні “Заслужений лікар України” та “Заслужений юрист України”.

У підрозділах Служби безпеки України орденом Богдана Хмельницького І ступеня відзначено одного військовослужбовця, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня — 3, орденом “За мужність” ІІ ступеня — 1, “За мужність” ІІІ ступеня — 1, орденом Данила Галицького — 1, медаллю “За військову службу Україні” — 1.

Глава держави також відзначив державними нагородами військовослужбовців підрозділах Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 14 жовтня, українці відзначають День захисника України.

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