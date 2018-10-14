Президент нагородив посмертно 10 військовослужбовців до Дня захисника України

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко нагородив військовослужбовців високими державними нагородами, 10 з яких посмертно, “за мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України”. Про це йдеться в Указах Глави держави, передає УНН.