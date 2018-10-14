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Президент наградил посмертно 10 военнослужащих ко Дню защитника Украины

Президент наградил посмертно 10 военнослужащих ко Дню защитника Украины

Киев  •  УНН

 • 13755 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко наградил военнослужащих высокими государственными наградами, 10 из которых посмертно, "за мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины". Об этом говорится в указах главы государства, передает УНН.

По информации пресс-службы АПУ, президент отметил орденом Богдана Хмельницкого III степени - одного военнослужащего посмертно, орденом "За мужество" III степени - десятерых, из них семь посмертно, а также медалью "Защитнику Отечества" - девятнадцать героев, двух из которых посмертно.

Также за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время боевых действий, образцовое выполнение служебных обязанностей Глава государства наградил в Вооруженных Силах Украины орденом Богдана Хмельницкого II степени двух военных, орденом Богдана Хмельницкого и II степени четырнадцати, орденом "За мужество" III степени 53 военных.

Двенадцать военных награждены орденом Даниила Галицкого, двадцать военнослужащих награждены медалью "За воинскую службу Украине", медалью "Защитнику Отечества" - пять военных.

Глава государства также присвоил почетное звание "Заслуженный врач Украины" и "Заслуженный юрист Украины".

В подразделениях Службы безопасности Украины орденом Богдана Хмельницкого I степени отмечено одного военнослужащего, орденом Богдана Хмельницкого III степени - трех, орденом "За мужество" II степени - одного, "За мужество" III степени - одного, орденом Даниила Галицкого - одного, медалью "За военную службу Украине" - одного.

Глава государства также отметил государственными наградами военнослужащих подразделениях Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал УНН, сегодня, 14 октября, украинцы отмечают День защитника Украины.

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