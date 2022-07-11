Мародерство, анархия и беспредел: как "развлекаются" оккупанты в Херсонской области – перехваченный разговор

Детали

"Нашли машину угнанную! А че в итоге? Фейсы (ФСБ-шники) забрали! Оху*вшие такие же, бл*дь! "Это мы спиз*или её!" И ты ниче не сделаешь им… Она для человека, которого завтра начальником полиции ставить будут… А какого х*я ты на спиз*енной тачке ездишь?.. Начальник полиции, бл*дь?" – жалуется один из рашистов.

Его командир советует смириться с ситуацией: "Ну, сейчас такая анархия и будет, на*уй!".

Напомним

ВСУ "ювелирно" попали в воинскую часть российских оккупантов на территории временно захваченного Херсона.