Мародерство, анархия и беспредел: как "развлекаются" оккупанты в Херсонской области – перехваченный разговор
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Российские оккупанты устроили во временно захваченной Херсонской области мародерство, анархию и беззаконие. Военнослужащие рф и сотрудники фсб конкурируют между собой даже за угнанный автомобиль. Об этом говорится в телефонном разговоре, который удалось перехватить СБУ, сообщает УНН.
Детали
"Нашли машину угнанную! А че в итоге? Фейсы (ФСБ-шники) забрали! Оху*вшие такие же, бл*дь! "Это мы спиз*или её!" И ты ниче не сделаешь им… Она для человека, которого завтра начальником полиции ставить будут… А какого х*я ты на спиз*енной тачке ездишь?.. Начальник полиции, бл*дь?" – жалуется один из рашистов.
Его командир советует смириться с ситуацией: "Ну, сейчас такая анархия и будет, на*уй!".
Напомним
ВСУ "ювелирно" попали в воинскую часть российских оккупантов на территории временно захваченного Херсона.