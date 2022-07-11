Мародерство, анархія та беззаконня: як "розважаються" окупанти на Херсонщині – перехоплена розмова
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Російські окупанти влаштували на тимчасово захопленій Херсонщині мародерство, анархію та беззаконня. Військовослужбовці рф і співробітники фсб конкурують між собою навіть за крадений автомобіль. Про це йдеться в телефонній розмові, яку вдалося перехопити СБУ, інформує УНН.
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"Нашли машину угнанную! А че в итоге? Фейсы (ФСБ-шники) забрали! Оху*вшие такие же, бл*дь! "Это мы спиз*или её!" И ты ниче не сделаешь им… Она для человека, которого завтра начальником полиции ставить будут… А какого х*я ты на спиз*енной тачке ездишь?.. Начальник полиции, бл*дь?" – жаліється один із рашистів.
Його командир радить змиритися з ситуацією: "Ну, сейчас такая анархия и будет, на*уй!".
Нагадаємо
ЗСУ "ювелірно" влучили у військову частину російських окупантів на території тимчасово захопленого Херсона.