Мародерство, анархія та беззаконня: як "розважаються" окупанти на Херсонщині – перехоплена розмова

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"Нашли машину угнанную! А че в итоге? Фейсы (ФСБ-шники) забрали! Оху*вшие такие же, бл*дь! "Это мы спиз*или её!" И ты ниче не сделаешь им… Она для человека, которого завтра начальником полиции ставить будут… А какого х*я ты на спиз*енной тачке ездишь?.. Начальник полиции, бл*дь?" – жаліється один із рашистів.

Його командир радить змиритися з ситуацією: "Ну, сейчас такая анархия и будет, на*уй!".

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