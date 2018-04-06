Марлос о матче с "Динамо": это будет обычная очередная игра
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Полузащитник сборной Украины и донецкого “Шахтера” Марлос рассказал об ожиданиях от предстоящего поединка с главным конкурентом на чемпионство страны киевским “Динамо”, сообщает УНН со ссылкой на телеканал “Футбол 1”.
“На самом деле, для нас это будет обычная очередная игра, за победу в которой начисляются три очка. Конечно, противостояние „Шахтера“ и „Динамо“ в Украине придают большое значение. Этого противостояния все ждут с нетерпением. Сейчас мы в прекрасных кондициях, чтобы провести хороший матч”, — отметил Марлос.
Также игрок “оранжево-черных” отметил хорошую атмосферу на домашних матчах команды в Харькове.
Кроме того добавим, поединок “Шахтер” — “Динамо” пройдет 14 апреля в 17:00.