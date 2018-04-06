Марлос про матч з "Динамо": це буде звичайна чергова гра
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Півзахисник збірної України та донецького “Шахтаря” Марлос розповів про очікування від майбутнього поєдинку з головним конкурентом на чемпіонство країни київським “Динамо”, повідомляє УНН з посиланням на телеканал “Футбол 1”.
“Насправді, для нас це буде звичайна чергова гра, за перемогу в якій нараховуються три очки. Звичайно, протистояння „Шахтаря“ і „Динамо“ в Україні надають великого значення. Цього протистояння всі чекають з нетерпінням. Зараз ми в прекрасних кондиціях, щоб провести гарний матч”, — наголосив Марлос.
Також гравець “помаранчево-чорних” відзначив гарну атмосферу на домашніх поєдинках команди в Харкові.
Крім того додамо, поєдинок “Шахтар” — “Динамо” пройде 14-го квітня о 17:00.