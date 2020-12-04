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Маркив передал в музей детские рисунки, которые висели в его камере в Италии

Маркив передал в музей детские рисунки, которые висели в его камере в Италии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Нацгвардеец Виталий Маркив посетил выставку "Свободные", посвященную украинском - политическим пленникам современной российско-украинской войны и передал сотрудникам мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" личные вещи для экспозиции "Украинский восток", передает УНН со ссылкой на Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.

“Я передал письма от детей, от наших соотечественников, товарищей по Национальной гвардии, которые меня поддерживали, передал рисунки, которые держал у себя в камере в итальянской тюрьме. По моему мнению, это именно то место, где это должно храниться — в музее. Это доказательство, что если человек верит и не сдается, то обязательно победит. Поэтому мне было очень приятно и большая честь, что сотрудники музея попросили передать мои личные вещи сюда!” — отметил Маркив.

Нацгвардеец также осмотрел обновленный выставочный проект “Украинский восток” и рассказал о боях 2014 года вблизи города Славянск и горы Карачун, в которых принимал участие.

Виталий Маркив выразил слова благодарности всем, кто боролся за его свободу: “Хочу еще выразить слова благодарности всем своим сослуживцам, руководству Министерства внутренних дел и Национальной гвардии, которые с первых дней вступили в борьбу за мою свободу, которые верили, что я невиновен. Хочу поблагодарить всех, кто приложил усилия, по моему освобождению и не оставили меня в беде. Спасибо всем украинцам, которые писали, поддерживали и верили в меня. Искренне спасибо, без вашей поддержки я бы не выстоял!”

Напомним, 3 ноября Апелляционный суд Милана полностью оправдал Виталия Маркива, которого безосновательно обвиняли в гибели итальянского журналиста Роккелли и российского переводчика Миронова.

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