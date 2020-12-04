Марків передав у музей дитячі малюнки, які висіли у його камері в Італії

“Я передав листи від дітей, від наших співвітчизників, товаришів з Національної гвардії, які мене підтримували, передав малюнки, які тримав у себе в камері в італійській тюрмі. На мою думку, це саме те місце де це повинно зберігатись, в музеї. Це доказ, що якщо людина вірить і не здається, то обов’язково переможе. Тому мені було дуже приємно і великою честю, що співробітники музею попросили передати мої особисті речі сюди!” — зазначив Марків.

Нацгвардієць також оглянув оновлений виставковий проєкт “Український схід” і розповів про бої 2014 року поблизу міста Слов’янськ та гори Карачун, у яких брав участь.

Віталій Марків висловив слова вдячності всім, хто боровся за його свободу: “Хочу ще висловити слова подяки всім своїм товаришам по службі, керівництву Міністерства внутрішніх справ та Національної гвардії, які з перших днів вступили в боротьбу за мою свободу, які вірили що я невинний. Хочу подякувати всім хто доклав зусиль, щодо мого звільнення та не залишили мене в біді. Дякую всім українцям, які писали, підтримували та вірили в мене. Щиро вам дякую, без вашої підтримки я б не вистояв!”

Нагадаємо, 3 листопада Апеляційний суд Мілану повністю виправдав Віталія Марківа, якого безпідставно звинувачували у загибелі італійського журналіста Роккеллі та російського перекладача Миронова.