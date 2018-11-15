Маркевич отметил прогресс сборной при руководстве Шевченко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Экс-наставник сборной Украины и "Днепра" Мирон Маркевич оценил результаты работы нынешнего тренера сборной Андрея Шевченко, сообщает УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2".
"Тренерский состав проделал хорошую работу. Команда прогрессирует, и это самое главное. Сейчас в этих двух играх главный тренер даст возможность поиграть новичкам, которых пригласил, тем, кто меньше играл. Это будет резонно", - отметил Маркевич.
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Напомним, Андрей Шевченко, комментируя ближайшее два матчи сборной Украины по футболу, отметил, что "мы сделали специально акцент на молодых футболистах при выборе состава".
Как сообщалось ранее, Маркевич выражал готовность возглавить "Динамо", но без нынешнего руководства команды.