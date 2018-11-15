Збірна України прибула до Братислави
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Збірна України прибула до Братислави, де вже в аеропорту футболістів зустрічали українські фанати. Про це інформує прес-служба ФФУ, передає УНН.
“Одразу з аеропорту команда автобусом вирушила до Трнави. У цьому місті "синьо-жовті" розмістяться в готелі Holiday Inn. Після заселення та обіду, футболісти матимуть близько трьох із половиною годин для відпочинку. Увечері українці випробують газон стадіону імені Малатинського. Тренування розпочнеться о 19:00 за європейським часом”, — додали у ФФУ.
Нагадаємо, матч Ліги націй Словаччина — Україна відбудеться 16 листопада.
Також нагадаємо, що попередній матч українців зі словаками завершився із рахунком 1:0 на нашу користь.