Сборная Украины прибыла в Братиславу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сборная Украины прибыла в Братиславу, где уже в аэропорту футболистов встречали украинские фанаты. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.
"Сразу из аэропорта команда автобусом отправилась в Трнаву. В этом городе "сине-желтые" разместятся в отеле Holiday Inn. После заселения и обеда, футболисты будут иметь около трех с половиной часов для отдыха. Вечером украинцы испытают газон стадиона имени Малатинского. Тренировка начнется в 19:00 по европейскому времени", - добавили в ФФУ.
Напомним, матч Лиги наций Словакия - Украина состоится 16 ноября.
Также напомним, что предыдущий матч украинцев со словаками завершился со счетом 1:0 в нашу пользу.