Маркевич відзначив прогрес збірної при керівництві Шевченка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Екс-наставник збірної України та "Дніпра" Мирон Маркевич оцінив результати роботи нинішнього керманича збірної Андрія Шевченка, повідомляє УНН з посиланням на телеканали "Футбол 1/2".
"Тренерський склад проробив гарну роботу. Команда прогресує, і це найголовніше. Зараз в цих двох іграх головний тренер дасть можливість пограти новачкам, яких запросив, тим, хто менше грав. Це буде резонно", - наголосив Маркевич.
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Нагадаємо, Андрій Шевченко, коментуючи найближчим двом матчам збірної України з футболу, наголосив, що "ми зробили спеціально акцент на молодих футболістах при виборі складу".
Як повідомлялося раніше, Маркевич виражав готовність очолити "Динамо", але без нинішнього керівництва команди.