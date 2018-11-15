Маркевич відзначив прогрес збірної при керівництві Шевченка

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Екс-наставник збірної України та "Дніпра" Мирон Маркевич оцінив результати роботи нинішнього керманича збірної Андрія Шевченка, повідомляє УНН з посиланням на телеканали "Футбол 1/2".

"Тренерський склад проробив гарну роботу. Команда прогресує, і це найголовніше. Зараз в цих двох іграх головний тренер дасть можливість пограти новачкам, яких запросив, тим, хто менше грав. Це буде резонно", - наголосив Маркевич.

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Нагадаємо, Андрій Шевченко, коментуючи найближчим двом матчам збірної України з футболу, наголосив, що "ми зробили спеціально акцент на молодих футболістах при виборі складу".

Як повідомлялося раніше, Маркевич виражав готовність очолити "Динамо", але без нинішнього керівництва команди. 

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