Маркевич - Суркису: лучше говорите о качестве игроков "Динамо"

“Это бурная фантазия Игоря Суркиса, который не понимает, что происходит. Ему лучше говорить о том, в чем он хоть что-то понимает. Пусть говорит о „Динамо“, об уровне ее сегодняшней игры, о качестве футболистов, которые надевают футболку легендарного клуба.

Я очень хорошо знаю Александра Хацкевича. И мне сложно представить, чтобы он или Олег Лужный сказали, что мы не будем играть в футбол по причине безопасности.

Просто президент „Динамо“ привык, что когда федерацию футбола возглавлял его брат, он мог решить для „Динамо“ любые вопросы. Засчитывались „компьютерные“ голы, матчи переносились на любые даты и в любые города. О судействе я вообще молчу.

Может, молодые тренеры не знают этого, но я через все это прошел. Похоже, они рассчитывали, что с нынешним президентом ФФУ все будет как раньше. Но сейчас ситуация поменялась, и Суркиса это бесит.

Если братья Суркисы по разным причинам не могут содержать „Динамо“, то пусть продадут или отдадут его и не мучаются. Зачем придумывать разные схемы? „Динамо“ — символ Украины. Чтобы им руководить — нужен настоящий управленческий талант.

И не нужно все валить на тренеров, менять их каждый сезон. Кто, например, набрал игроков в этот состав? Это же позор, а не „Динамо“.

Когда мы последний раз видели „Динамо“, которым гордились? В 1999 году, почти 20 лет назад. Все это время под руководством нынешних руководителей команда деградировала и, как говорит сейчас молодежь, достигла дна”, — сказал Маркевич.