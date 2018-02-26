Маркевич - Суркісу: краще говоріть про якість гравців "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Екс-тренер "Дніпра" і "Металіста" Мирон Маркевич відреагував на слова президента "Динамо" Ігоря Суркіса про те, що вболівальники "Шахтаря" воюють на боці Росії, передає УНН з посиланням на Matchday.
"Це бурхлива фантазія Ігоря Суркіса, який не розуміє, що відбувається. Йому краще говорити про те, в чому він хоч щось розуміє. Нехай говорить про "Динамо", про рівень його сьогоднішньої гри, про якість футболістів, які надягають футболку легендарного клубу.
Я дуже добре знаю Олександра Хацкевича. І мені складно уявити, щоб він або Олег Лужний сказали, що ми не будемо грати в футбол з міркувань безпеки.
Просто президент "Динамо" звик, що коли федерацію футболу очолював його брат, він міг вирішити для "Динамо" будь-які питання. Зараховувалися "комп'ютерні" голи, матчі переносилися на будь-які дати і в будь-які міста. Про суддівство я взагалі мовчу.
Може, молоді тренери не знають цього, але я через все це пройшов. Схоже, вони розраховували, що з нинішнім президентом ФФУ все буде як раніше. Але зараз ситуація змінилася, і Суркіса це бісить.
Якщо брати Суркіси з різних причин не можуть утримувати "Динамо", то нехай продають або віддадуть його і не мучаться. Навіщо придумувати різні схеми? "Динамо" - символ України. Щоб ним керувати - потрібен справжній управлінський талант.
І не потрібно все валити на тренерів, міняти їх щосезону. Хто, наприклад, набрав гравців в цей склад? Це ж ганьба, а не "Динамо".
Коли ми останній раз бачили "Динамо", яким пишалися? У 1999 році, майже 20 років тому. Весь цей час під керівництвом нинішніх керівників команда деградувала і, як каже зараз молодь, досягла дна", - сказав Маркевич.