Маркевич опроверг "вброс" о зарплате: моим заработкам до выведенных 150 млн долл. с "Привата" очень далеко

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 74070 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100189 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124155 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105838 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125809 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100868 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101760 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103809 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Маркевич опроверг "вброс" о зарплате: моим заработкам до выведенных 150 млн долл. с "Привата" очень далеко

Маркевич опроверг "вброс" о зарплате: моим заработкам до выведенных 150 млн долл. с "Привата" очень далеко

Киев  •  УНН

 • 11985 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Известный украинский тренер Мирон Маркевич отреагировал на вброс информации о якобы его "заоблачной заработной плате" в УАФ в размере более 700 тыс. грн, передает УНН.

По его словам, цифры не соответствуют действительности, и, к сожалению, никто даже не попытался их проверить.

"Эта информация - это чистый фейк, и уже не первый раз они это выбрасывают. Даже не знаю зачем и на кого оно рассчитано. А фейки я не люблю и не хочу комментировать, потому что это не соответствует действительности", - сказал функционер.

Маркевич отметил, что догадывается, кто стоит за распространением этой информации и добавил, что его заработкам до выведенных из "Привата" 150 млн долл. еще очень далеко.

"Пусть лучше эти деньги считают. Я все прекрасно понимаю "откуда ноги растут", - сказал он.

Напомним, информацию о якобы заработной плате Маркевича в размере 700 тыс. грн распространил бывший журналист Константин Андриюк.

Также напомним, по данным американских СМИ, Kroll вычислила аферу братьев Суркисов по выводу из "Привата" 150 млн долларов.

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