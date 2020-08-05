Маркевич спростував "вкид" про зарплату: моїм заробіткам до виведених 150 млн дол. з "Привату" дуже далеко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Відомий український тренер Мирон Маркевич відреагував на вкид інформації стосовно нібито його "захмарної заробітної плати" в УАФ у розмірі понад 700 тис. грн, передає УНН.
За його словами, цифри не відповідають дійсності, та, на жаль, ніхто навіть не спробував їх перевірити.
"Ця інформація - це чистий фейк, і вже не перший раз вони це викидають. Навіть не знаю навіщо і на кого воно розраховане. А фейки я не люблю і не хочу коментувати, бо це не відповідає дійсності", - сказав функціонер.
Маркевич зауважив, що здогадується, хто стоїть за поширенням цієї інформації і додав, що його заробіткам до виведених з "Привату" 150 млн дол. ще дуже далеко.
"Хай краще ті гроші рахують. Я все прекрасно розумію "звідки ноги ростуть", - сказав він.
Нагадаємо, інформацію про нібито заробітну плату Маркевича у розмірі 700 тис. грн поширив колишній журналист Костянтин Андріюк.
Також нагадаємо, за даними американських ЗМІ, Kroll вирахувала аферу братів Суркісів з виведення із "Привату" 150 млн доларів.