Маркевич: надеюсь, что в Лозанне люди более адекватные

По мнению Маркевича, в УЕФА была возможность найти время, чтобы назначить новую дату матча "Швейцария-Украина".

"Можно было бы найти время, чтобы провести этот матч. Ничего страшного не произошло. Наша сборная не заслужила на такой вердикт. Швейцарцы поймали свой момент, чтобы не играть. Не думаю, что мы бы проиграли в Швейцарии. Хочется надеяться, что все-таки есть шанс провести эту встречу. учитывая то, что суд в Лозанне... Посмотрим, может, там люди более адекватные", - сказал он.

Ранее президент УАФ Андрей Павелко заявил, что украинская сторона уже готовит юристов для того, чтобы обжаловать решение УЕФА в Лозаннском суде.

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Напомним, матч 6-го тура Лиги наций "Швейцария-Украина" был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, так как "ковид"-тесты за день до поединка показали положительные результаты у трех украинских сборников. Провести повторный тест им и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерн отказался. Наоборот - отправил всю нашу сборную на карантин.

18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченко было минимум 13 человек.

По возвращении в Киев, сборники и представители делегации УАФ прошли тестирование на "ковид" в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили отрицательные результаты.

25 ноября Апелляционный комитет УЕФА решил признать, что матч "Швейцария - Украина" не состоялся с вины сборной Украины и засчитал ей техническое поражение со счетом 0:3.