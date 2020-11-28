Маркевич: сподіваюся, що у Лозанні люди більш адекватні

На думку Маркевича, у УЄФА була можливість знайти час, щоб призначити нову дату матчу "Швейцарія-Україна".

"Можна було б знайти час, щоб провести цей матч. Нічого страшного не сталося б. Наша збірна не заслужила на такий вердикт. Швейцарці спіймали свій момент, щоб не грати. Не думаю, що ми б програли у Швейцарії. Хочеться сподіватися, що все-таки є шанс провести цю зустріч. З огляду на те, що суд у Лозанні... Подивимося, може, там люди більш адекватні", - сказав він.

Раніше президент УАФ Андрій Павелко заявив, що українська сторона вже готує юристів для того, щоб оскаржувати рішення УЄФА у лозаннському суді.

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Нагадаємо, матч 6-го туру Ліги націй "Швейцарія-Україна" був запланований на 17 листопада у місті Люцерн. Гра не відбулася за рішенням місцевої влади, так як "ковід"-тести за день до поєдинку показали позитивні результати у трьох українських збірників. Провести повторний тест їм і іншим членам української команди санітарний лікар швейцарського кантону Люцерн відмовився. Навпаки - відправив всю нашу збірну на карантин.

18 листопада у проханні протестувати гравців збірної України швейцарці знову відмовили, як і не дозволили вийти на поле здоровим футболістам. Таких у команді Шевченка було мінімум 13 осіб.

Після повернення до Києва, збірники та представники делегації УАФ пройшли тестування на "ковід" у сертифікованій УЄФА лабораторії. І всі без винятку отримали негативні результати.

25 листопада Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч "Швейцарія - Україна" не відбувся з вини збірної України, і зарахував їй технічну поразку із рахунком 0:3.