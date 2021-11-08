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Маркевич прокомментировал назначение Шевченко в "Дженоа": это две большие разницы

Киев • УНН

 • 22410 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украинский тренер Мирон Маркевич высказал мнения по поводу назначения Андрея Шевченко главным наставником итальянского "Дженоа", сообщает УНН со ссылкой на "Meta Ratings".

Маркевич прокомментировал назначение Шевченко в "Дженоа": это две большие разницы

Цитата

По словам Маркевича, Шевченко столкнуться с большой разницей в работе во главе национальной сборной и клуба.

“Это выбор самого Шевченко, который проработал длительное время с национальной сборной Украины, изъявил желание попробовать себя и на клубном уровне. Поскольку, в отличие от Шевченко, Я имею опыт работы как с клубами, так и со сборной, то имею право утверждать, что это две большие разницы. Шевченко надо быть готовым к тому, что придется тренировать в цейтноте и давать результат каждую неделю. Тем более, что он принял команду, которая находится в нижней части турнирной таблицы. И от его оперативной ежедневной реакции на то, что происходит в „Дженоа“, очень многое будет зависеть”, — подчеркнул Маркевич.

Также он рассказал о преимуществах Шевченко в “Дженоа”: “Шевченко имеет определенные преимущества как для иностранца: он знает менталитет итальянцев, у него нет языковых проблем, он громко заявил о себе в „Милане“, как футболист, но в „Дженоа“ у него не будет времени на раскачку, а сразу потребуют результат”.

Напомним

Шевченко недавно возглавил итальянский “Дженоа”, который идет возле зоны вылета Серии А.

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