Офіційно: Шевченко очолив італійський клуб "Дженоа"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Андрій Шевченко офіційно став новим головним тренером італійського "Дженоа". Про це йдеться у повідомленні клубу у Twitter, передає УНН.
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“Новим тренером „Дженоа“ став Андрій Шевченко. Ласкаво просимо, пане!” — йдеться у повідомленні.
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Контракт із українським тренером підписаний до кінця сезону 2023/24.
Як повідомляв УНН, зарплата 45-річного фахівця має сягнути 1,8 млн євро, а також різні бонуси.
На даний момент Дженоа займає 17-е місце у турнірній таблиці Серії А, набравши всього дев’ять очок у 12 іграх.
Раніше Шевченко був головним тренером збірної України.