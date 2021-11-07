Официально: Шевченко возглавил итальянский клуб "Дженоа"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Андрей Шевченко официально стал новым главным тренером итальянского "Дженоа". Об этом говорится в сообщении клуба в Twitter, передает УНН.
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“Новым тренером "Дженоа" стал Андрей Шевченко. Добро пожаловать, мистер!" - говорится в сообщении.
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Контракт с украинским тренером подписан до конца сезона 2023/24.
Как сообщал УНН, зарплата 45-летнего специалиста должна составить 1,8 млн евро, а также различные бонусы.
На данный момент Дженоа занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А, набрав всего девять очков в 12 играх.
Ранее Шевченко был главным тренером сборной Украины.