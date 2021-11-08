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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 41134 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Маркевич прокоментував призначення Шевченка в "Дженоа": це дві великі різниці

Київ • УНН

 • 22410 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Український тренер Mирон Mаркевич висловив думки з приводу призначення Андрія Шевченка головним наставником італійського "Дженоа", повідомляє УНН з посиланням на "Meta Ratings".

Маркевич прокоментував призначення Шевченка в "Дженоа": це дві великі різниці

Цитата

За словами Маркевича, Шевченко має зіштовхнутися із великою різницею у роботі на чолі національної збірної та клубу.

“Це вибір самого Шевченка, який пропрацював тривалий час із національною збірною України, виявив бажання спробувати себе і на клубному рівні. Оскільки, на відміну від Шевченка, я маю досвід роботи як з клубами, так і зі збірною, то маю право стверджувати, що це дві великі різниці. Шевченку треба бути готовим до того, що доведеться тренувати у цейтноті та давати результат щотижня. Тим більше, що він прийняв команду, яка знаходиться у нижній частині турнірної таблиці. І від його оперативної щоденної реакції на те, що відбувається в „Дженоа“, дуже багато залежатиме”, — наголосив Маркевич.

Також він розповів стосовно переваг Шевченка в “Дженоа”: “Шевченко має певні переваги як для іноземця: він знає менталітет італійців, у нього немає мовних проблем, він голосно заявив про себе в „Мілані“, як футболіст, але в „Дженоа“ у нього не буде часу на розгойдування, а відразу вимагатимуть результат”.

Нагадаємо

Шевченко нещодавно очолив італійський “Дженоа”, який йде біля зони вильоту Серії А.

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