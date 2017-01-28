Мариинский дворец в Киеве планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году - ГУД

ukru
15:33 • 61224 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 90951 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 101740 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 123699 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 109657 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 118436 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 129241 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139982 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144363 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132276 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 100822 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

12 марта, 09:56 • 108142 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

12 марта, 10:15 • 118586 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 101085 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 77324 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 61156 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 43071 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 77334 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 123692 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 162441 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 134040 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 142468 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 147588 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 146291 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 149818 просмотра
Актуальное
Мариинский дворец в Киеве планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году - ГУД

Мариинский дворец в Киеве планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году - ГУД

Киев • УНН

 • 44466 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Введение в эксплуатацию Мариинского дворца планируется в 2019 году, остаток стоимости работ по объекту составляет 1,002 млрд. грн. Об этом УНН сообщили в ответ на информационный запрос в управлении Государственного управления делами.

"Работы по реставрации и приспособлению Мариинского дворца в г. Киеве начаты в июле 2007 года из-за неудовлетворительного состояния здания. На 1 января 2017 года стоимость выполненных работ составляет 468276,8 тыс. грн. Работы на объекте продолжаются. Ввод в эксплуатацию Мариинского дворца планируется в 2019 году", - сообщили в ГУД.

Кроме того, в ГУД отметили, что на сегодняшний день процент готовности объекта - 43,3%.

"Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 22 июля 2016 года "Об утверждении скорректированного проекта "Реставрация и приспособление Мариинского дворца в г. Киеве" предусмотрено выполнение комплекса реставрационно-восстановительных работ общей сметной стоимостью 1469857,83 тыс. грн. Остаток стоимости работ по объекту составляет 1001581,0 тыс. грн", - добавили в ведомстве.

Также отмечается, что Мариинский дворец является государственной резиденцией, используемой для проведения протокольных мероприятий с участием Президента Украины, а также приема глав государств, парламентов и правительств зарубежных стран, высокопоставленных лиц международных организаций и входит в перечень важных государственных объектов, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

В свободное от государственных мероприятий время планируется использовать дворец как музей архитектуры с проведением экскурсий.

Напомним, в ноябре 2016 года Кабмин выделил на восстановление Мариинского дворца 60 млн грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы