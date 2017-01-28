Мариинский дворец в Киеве планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году - ГУД

"Работы по реставрации и приспособлению Мариинского дворца в г. Киеве начаты в июле 2007 года из-за неудовлетворительного состояния здания. На 1 января 2017 года стоимость выполненных работ составляет 468276,8 тыс. грн. Работы на объекте продолжаются. Ввод в эксплуатацию Мариинского дворца планируется в 2019 году", - сообщили в ГУД.

Кроме того, в ГУД отметили, что на сегодняшний день процент готовности объекта - 43,3%.

"Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 22 июля 2016 года "Об утверждении скорректированного проекта "Реставрация и приспособление Мариинского дворца в г. Киеве" предусмотрено выполнение комплекса реставрационно-восстановительных работ общей сметной стоимостью 1469857,83 тыс. грн. Остаток стоимости работ по объекту составляет 1001581,0 тыс. грн", - добавили в ведомстве.

Также отмечается, что Мариинский дворец является государственной резиденцией, используемой для проведения протокольных мероприятий с участием Президента Украины, а также приема глав государств, парламентов и правительств зарубежных стран, высокопоставленных лиц международных организаций и входит в перечень важных государственных объектов, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

В свободное от государственных мероприятий время планируется использовать дворец как музей архитектуры с проведением экскурсий.

Напомним, в ноябре 2016 года Кабмин выделил на восстановление Мариинского дворца 60 млн грн.