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Маріїнський палац у Києві планують ввести в експлуатацію у 2019 році - ДУС

Маріїнський палац у Києві планують ввести в експлуатацію у 2019 році - ДУС

Київ • УНН

 • 44466 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Введення у експлуатацію Маріїнського палацу планується у 2019 році, залишок вартості робіт по об’єкту становить 1,002 млрд. грн. Про це УНН повідомили у відповідь на інформаційний запит в управлінні Державного управління справами.

“Роботи з реставрації та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві розпочато в липні 2007 року через незадовільний стан будівлі. На 1 січня 2017 року вартість виконаних робіт становить 468 276,8 тис. гривень. Роботи на об’єкті тривають. Уведення в експлуатацію Маріїнського палацу планується у 2019 році”, — повідомили у ДУС.

Окрім того у ДУС зазначили, що на сьогоднішній день відсоток готовності об’єкта — 43,3%.

“Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 року "Про затвердження скоригованого проекту "Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві" передбачено виконання комплексу реставраційно-відновлювальних робіт загальною кошторисною вартістю 1 469 857,83 тис. гривень. Залишок вартості робіт по об’єкту становить 1001581,0 тис. гривень", — додали у відомстві.

Також зазначається, що Маріїнський палац є державною резиденцією, що використовується для проведення протокольних заходів за участю Президента України, а також перебування глав держав, парламентів та урядів зарубіжних країн, високопоставлених осіб міжнародних організацій і входить до переліку важливих державних об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона.

У вільний від державних заходів час заплановано використовувати палац як музей архітектури з проведенням екскурсій.

Нагадаємо, у листопаді 2016 року Кабмін виділив на відбудову Маріїнського палацу 60 млн грн.

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