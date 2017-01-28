Маріїнський палац у Києві планують ввести в експлуатацію у 2019 році - ДУС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Введення у експлуатацію Маріїнського палацу планується у 2019 році, залишок вартості робіт по об’єкту становить 1,002 млрд. грн. Про це УНН повідомили у відповідь на інформаційний запит в управлінні Державного управління справами.
“Роботи з реставрації та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві розпочато в липні 2007 року через незадовільний стан будівлі. На 1 січня 2017 року вартість виконаних робіт становить 468 276,8 тис. гривень. Роботи на об’єкті тривають. Уведення в експлуатацію Маріїнського палацу планується у 2019 році”, — повідомили у ДУС.
Окрім того у ДУС зазначили, що на сьогоднішній день відсоток готовності об’єкта — 43,3%.
“Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 року "Про затвердження скоригованого проекту "Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві" передбачено виконання комплексу реставраційно-відновлювальних робіт загальною кошторисною вартістю 1 469 857,83 тис. гривень. Залишок вартості робіт по об’єкту становить 1001581,0 тис. гривень", — додали у відомстві.
Також зазначається, що Маріїнський палац є державною резиденцією, що використовується для проведення протокольних заходів за участю Президента України, а також перебування глав держав, парламентів та урядів зарубіжних країн, високопоставлених осіб міжнародних організацій і входить до переліку важливих державних об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона.
У вільний від державних заходів час заплановано використовувати палац як музей архітектури з проведенням екскурсій.
Нагадаємо, у листопаді 2016 року Кабмін виділив на відбудову Маріїнського палацу 60 млн грн.