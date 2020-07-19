"Мариуполь" праздновал победу над "Львовом" в заключительном туре УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. “Арена Львов” приняла встреча 32 тура УПЛ с участием команд второй шестерки. “Мариуполь” гостил у “Львову” и получил выигрыш, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “Мариуполя”.
Для соперников предстоящая игра турнирного значения уже не имела. Азовцы досрочно заняли восьмое место, а львовяне увязли на 11-й позиции.
На 32-й минуте мариупольцы открыли счет. После навеса Чурко со штрафного мяч заметался по штрафной львовян и после касания Сагуткина, игровой снаряд не отскочил к Чеха. Максим метров с 7 мощно пробил в дальний угол. В конце тайма удвоить преимущество гостей мог Топалов. Дмитрий ворвался в штрафную слева, но переиграть Сарнавского не сумел.
После перерыва подопечным Александра Бабича удалось реализовать один из своих моментов. На 58-й минуте Корниенко здорово прострелил на дальнюю штангу — Кулакову с нарушением правил помешал пробить Клименчук. Чурко хладнокровно реализовал пенальти, забив свой пятый гол в чемпионате.
Хозяева большими силами пошли вперед, но оборона азовцев во главе с Яворским действовала надежно. В итоге, мариупольцы уверенно довели игру до логического завершения — 2:0.
Заметим, что в активе “Мариуполя” 39 пунктов, а в “Львову” — 24.