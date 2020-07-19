"Мариуполь" праздновал победу над "Львовом" в заключительном туре УПЛ

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 36241 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102099 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106997 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134184 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110877 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131731 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102133 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102595 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104441 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102066 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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"Мариуполь" праздновал победу над "Львовом" в заключительном туре УПЛ

"Мариуполь" праздновал победу над "Львовом" в заключительном туре УПЛ

Киев  •  УНН

 • 11379 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. “Арена Львов” приняла встреча 32 тура УПЛ с участием команд второй шестерки. “Мариуполь” гостил у “Львову” и получил выигрыш, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “Мариуполя”.

Для соперников предстоящая игра турнирного значения уже не имела. Азовцы досрочно заняли восьмое место, а львовяне увязли на 11-й позиции.

На 32-й минуте мариупольцы открыли счет. После навеса Чурко со штрафного мяч заметался по штрафной львовян и после касания Сагуткина, игровой снаряд не отскочил к Чеха. Максим метров с 7 мощно пробил в дальний угол. В конце тайма удвоить преимущество гостей мог Топалов. Дмитрий ворвался в штрафную слева, но переиграть Сарнавского не сумел.

После перерыва подопечным Александра Бабича удалось реализовать один из своих моментов. На 58-й минуте Корниенко здорово прострелил на дальнюю штангу — Кулакову с нарушением правил помешал пробить Клименчук. Чурко хладнокровно реализовал пенальти, забив свой пятый гол в чемпионате.

Хозяева большими силами пошли вперед, но оборона азовцев во главе с Яворским действовала надежно. В итоге, мариупольцы уверенно довели игру до логического завершения — 2:0.

Заметим, что в активе “Мариуполя” 39 пунктов, а в “Львову” — 24.

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