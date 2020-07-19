"Маріуполь" святкував перемогу над "Львовом" у заключному турі УПЛ

Для суперників майбутня гра турнірного значення вже не мали. Азовці достроково посіли 8-е місце, а львів’яни загрузли на 11-й позиції.

На 32-й хвилині маріупольці відкрили рахунок. Після навісу Чурко зі штрафного м’яч заметушився по штрафному львів’ян і після торкання Сагуткіна, ігровий снаряд не відскочив до Чеха. Максим метрів з 7 потужно пробив у дальній кут. В кінці тайму подвоїти перевагу гостей міг Топалов. Дмитро увірвався в штрафну зліва, але переграти Сарнавського не зумів.

Після перерви підопічним Олександра Бабича вдалося реалізувати один зі своїх моментів. На 58-й хвилині Корнієнко здорово прострілив на дальню штангу — Кулакову з порушенням правил завадив пробити Клименчук. Чурко холоднокровно реалізував пенальті, забивши свій п’ятий гол у чемпіонаті.

Господарі великими силами пішли вперед, але оборона азовців на чолі з Яворським діяла надійно. У підсумку, маріупольці впевнено довели гру до логічного завершення — 2:0.

Зауважимо, що в активі “Маріуполя” 39 пунктів, а у “Львову” — 24.