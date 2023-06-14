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Мариуполь: оккупанты под видом "скорой помощи" везут боекомплекты в направлении Бердянска

Киев • УНН

 • 753817 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. российские войска начали маркировать УАЗы "скорой помощью" и загружать их боеприпасами, чтобы вывозить в направлении Бердянска. В то же время продолжается "обратное наступление в сторону Новоазовска" с техникой и награбленным имуществом. Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, информирует УНН.

Мариуполь: оккупанты под видом "скорой помощи" везут боекомплекты в направлении Бердянска

Детали

По словам советника мэра города, в Мариуполе и районе оккупанты продолжили "обратное наступление в сторону Новоазовска". Зафиксировано числельное перемещение БТР с живой силой, и танков Т62м с пожитками, награбленными где-то в Бердянском районе.

Отмечается, что резервы, находящиеся на территории Мариупольского района в основном на месте. "Солдаты в предпаническом состоянии", особенно после собственноручной ликвидации последствий “Юрьевского хлопка”. В то же время оккупанты активно задействовали “старую” дорогу Мариуполь-Мангуш-Урзуф-Бабах-Тарама-Бердянск вдоль моря для транспортировки БК.

Цитата

"Впервые зафиксирован факт загрузки автомобилей, помеченных как скорая помощь, комплектами БК с последующей перевозкой в направлении Бердянска. Такая загрузка фиксировалась в Мариуполе (бывший Центральный райотдел полиции) и в Мангуше. Вполне получено визуальное подтверждение по меньшей мере 12 задействованных в перевозке БК “скорых”. Все УАЗики, известные как "буханка"", - сообщил Андрющенко.

Дополнение

В понедельник, 12 июня, над Мариупольским районом Донецкой области зафиксировали усиление активности вражеской авиации. Вертолеты летят в сторону Запорожской области, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, и опубликовал видео с российским Ка-52.

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