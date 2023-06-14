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Маріуполь: окупанти під виглядом "швидкої допомоги" везуть боєкомплекти в напрямку Бердянська

Київ • УНН

 • 753817 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. російські війська почали маркувати УАЗи "швидкою допомогою" та завантажувати їх боєприпасами, щоб вивозити в напрямку Бердянська. Водночас продовжується "зворотний наступ в бік Новоазовська" з технікою та награбованим майном. Про це в Telegram повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, інформує УНН.

Маріуполь: окупанти під виглядом "швидкої допомоги" везуть боєкомплекти в напрямку Бердянська

Деталі

За словами радника мера міста, в Маріуполі та районі окупанти продовжили "зворотний наступ в бік Новоазовська". Зафіксовано числельне переміщення БТР з живою силою, та танків Т62м з пожитками, награбованими десь в Бердянському районі.

Зазначається, що резерви, що перебувають на території Маріупольського району здебільше на місці. "Солдати в передпаничному стані", особливо після власноручної ліквідації наслідків “Юр’ївської бавовни”. В той самий час окупанти активно задіяли “стару” дорогу Маріуполь-Мангуш-Урзуф-Бабах-Тарама-Бердянськ вздовж моря для транспортування БК.

Цитата

"Вперше зафіксовано факт завантаження автівок, помаркованих як швидка допомога, комплектами БК з подальшим перевезенням в напрям Бердянська. Таке завантаження фіксувалось в Маріуполі (колишній Центральний райвідділок поліції) та в Мангуші. Цілком отримано візуальне підтвердження щонайменш 12 задіяних у перевезенні БК “швидких”. Всі УАЗікі, відомі як "буханка"", - повідомив Андрющенко.

Доповнення

У понеділок, 12 червня, над Маріупольським районом Донецької області зафіксували посилення активності ворожої авіації. Гвинтокрили летять в бік Запорізької області, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, і опублікував відео з російським Ка-52.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росіяни перетворюють "Азовсталь" у Маріуполі у військову базу - радник мера

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