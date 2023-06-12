Над Маріуполем фіксують посилення активності ворожої авіації - радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У понеділок, 12 червня, над Маріупольським районом Донецької області зафіксували посилення активності ворожої авіації. Гвинтокрили летять в бік Запорізької області, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, і опублікував відео з російським Ка-52, передає УНН.
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"Сьогодні над Маріупольским районом знов гвинтокрили. Судячи з повідомлення Генерального штабу, додому повернулись не всі. Мінус ще один ворожий гелікоптер Ка-52 "Алігатор" на Запорізькому напрямку", - зазначив він у дописі під відео.
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За словами Андрющенка, в небі з 19:50 спостерігається "надвелика" активність ворожої авіації.
"Гвинтокрили, літаки, ракетні удари над Маріупольським районом в бік Запорізької області. З двох напрямів - пріоритет Приморсько-Ахтарський, з меншою активністю - Ростовський", - написав радник і закликав місцевих жителів не нехтувати безпекою.
Нагадаємо
Генштаб ЗС України повідомив про знищення ворожого ударного вертольота Ка-52 "Алігатор".