Над Мариуполем фиксируют усиление активности вражеской авиации - советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В понедельник, 12 июня, над Мариупольским районом Донецкой области зафиксировали усиление активности вражеской авиации. Вертолеты летят в сторону Запорожской области, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, и опубликовал видео с российским Ка-52, передает УНН.
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"Сегодня над Мариупольским районом вновь вертолеты. Судя по сообщению Генерального штаба, домой вернулись не все. Минус еще один вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор" на Запорожском направлении", - отметил он в заметке под видео.
Детали
По словам Андрющенко, в небе с 19:50 наблюдается "сверхбольшая" активность вражеской авиации.
"Вертолёты, самолёты, ракетные удары над Мариупольским районом в сторону Запорожской области. Из двух направлений - приоритет Приморско-Ахтарское, с меньшей активностью - Ростовское", - написал советник и призвал местных жителей не пренебрегать безопасностью.
Напомним
Генштаб ВС Украины сообщил об уничтожении вражеского ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор".