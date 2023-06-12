Над Мариуполем фиксируют усиление активности вражеской авиации - советник мэра

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"Сегодня над Мариупольским районом вновь вертолеты. Судя по сообщению Генерального штаба, домой вернулись не все. Минус еще один вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор" на Запорожском направлении", - отметил он в заметке под видео.

Детали

По словам Андрющенко, в небе с 19:50 наблюдается "сверхбольшая" активность вражеской авиации.

"Вертолёты, самолёты, ракетные удары над Мариупольским районом в сторону Запорожской области. Из двух направлений - приоритет Приморско-Ахтарское, с меньшей активностью - Ростовское", - написал советник и призвал местных жителей не пренебрегать безопасностью.

Напомним

Генштаб ВС Украины сообщил об уничтожении вражеского ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор".