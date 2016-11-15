Марихуаны более чем на 100 тыс. гривен изъяли в Запорожской области
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Запорожской области, а именно у местного жителя села Михайловка Вольнянского района и жительницы Мелитополя правоохранители изъяли наркотики (марихуану), которые по ценам "черного" рынка должны стоить более 100 тыс. грн. Об этом проинформировал начальник Управления по обслуживанию Днепропетровской и Запорожской областей Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины Сергей Дереза, сообщает УНН.
У селянина из Михайловки правоохранители нашли более трех килограммов готовой к употреблению травы. У жительницы районного центра - города Мелитополь - полицейские изъяли более полкилограмма марихуаны, которую та, по словам правоохранителей, намеревалась сбывать мелитопольцам и жителям района.
Возбудили уголовные производства по ряду статей Уголовного кодекса Украины, согласно которым правонарушителям может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Напомним, как сообщал УНН, полицейские в Донецкой области изъяли наркотиков более чем на четверть миллиона гривен.