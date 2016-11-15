Марихуани на понад 100 тисяч гривень вилучили на Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. На Запоріжжі, а саме у місцевого мешканця села Михайлівка Вільнянського району та жительки Мелітополя правоохоронці вилучили наркотики (марихуану), які за цінами "чорного" ринку мали б коштувати понад 100 тис. грн. Про це проінформував начальник Управління з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України Сергій Дереза, повідомляє УНН.
У селянина з Михайлівки правоохоронці знайшли більше трьох кілограмів готової до вживання трави. У жительки районного центру - міста Мелітополь - поліцейські вилучили понад півкілограма марихуани, яку та, зі слів правоохоронців, мала намір збувати мелітопольцям та жителям району.
Відкрито кримінальні провадження за низкою статей Кримінального кодексу України, відповідно до яких правопорушникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін до восьми років.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, поліцейські на Донеччині вилучили наркотиків більш, ніж на чверть мільйона гривень.