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Актуальное
Марчук будет представлять Украину в ТКГ на общественных началах

Марчук будет представлять Украину в ТКГ на общественных началах

Киев  •  УНН

 • 11656 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Евгений Марчук будет представлять Украину в трехстороннем контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе на общественных началах. Об этом говорится в распоряжении Президента Украины №210/2018-рп от 21 ноября, передает УНН.

Документом Леонид Кучма освобождается от выполнения обязанностей представлять Украину в указанной ТКГ. Вместо него Глава государства уполномочил Евгения Марчука представлять Украину в контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

"Марчук осуществляет деятельность, предусмотренную этим распоряжением, на общественных началах", - говорится в сообщении.

Документом также признается утратившим силу распоряжение Президента Украины от 8 июля 2014 года №953 "О предоставлении полномочий Л.Кучме на участие в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях".

Напомним, сегодня на заседании ТКГ в Украине - новый представитель - Евгений Марчук.

Марчук в течение 1995-1996 годов занимал должность премьер-министра Украины. В 2003-2004 годах был министром обороны, в частности участвовал в урегулировании конфликта вокруг острова Тузла.

Был представителем Украины в подгруппе по вопросам безопасности ТКГ на минских переговорах.

Как сообщал УНН, 2 октября бывший президент Украины Леонид Кучма завершил свою работу в Трехсторонний контактной группе по Донбассу в Минске.

Напомним, 16 октября на заседании трехсторонней контактной группы Украину представлял дипломат и советник Президента Руслан Демченко.

Добавим, сегодня Украина в ТКГ призовет РФ распустить все нелегитимные "правительства" в ОРДЛО.

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