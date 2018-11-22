Марчук будет представлять Украину в ТКГ на общественных началах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Евгений Марчук будет представлять Украину в трехстороннем контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе на общественных началах. Об этом говорится в распоряжении Президента Украины №210/2018-рп от 21 ноября, передает УНН.
Документом Леонид Кучма освобождается от выполнения обязанностей представлять Украину в указанной ТКГ. Вместо него Глава государства уполномочил Евгения Марчука представлять Украину в контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.
"Марчук осуществляет деятельность, предусмотренную этим распоряжением, на общественных началах", - говорится в сообщении.
Документом также признается утратившим силу распоряжение Президента Украины от 8 июля 2014 года №953 "О предоставлении полномочий Л.Кучме на участие в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях".
Напомним, сегодня на заседании ТКГ в Украине - новый представитель - Евгений Марчук.
Марчук в течение 1995-1996 годов занимал должность премьер-министра Украины. В 2003-2004 годах был министром обороны, в частности участвовал в урегулировании конфликта вокруг острова Тузла.
Был представителем Украины в подгруппе по вопросам безопасности ТКГ на минских переговорах.
Как сообщал УНН, 2 октября бывший президент Украины Леонид Кучма завершил свою работу в Трехсторонний контактной группе по Донбассу в Минске.
Напомним, 16 октября на заседании трехсторонней контактной группы Украину представлял дипломат и советник Президента Руслан Демченко.
Добавим, сегодня Украина в ТКГ призовет РФ распустить все нелегитимные "правительства" в ОРДЛО.