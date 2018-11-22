Марчук представлятиме Україну у ТКГ на громадських засадах

Документом Леонід Кучма звільняється від виконання обов’язків представляти Україну у зазначеній ТКГ. Замість нього Глава держави уповноважив Євгена Марчука представляти Україну у контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

"Марчук здійснює діяльність, що передбачена цим розпорядженням, на громадських засадах", - йдеться у повідомленні.

Документом також визнається таким, що втратило чинність, розпорядження Президента України від 8 липня 2014 року №953 "Про уповноваження Л.Кучми на участь у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях".

Нагадаємо, сьогодні на засіданні ТКГ в України - новий представник - Євген Марчук.

Марчук протягом 1995-1996 років перебував на посаді прем'єр-міністра України. У 2003-2004 роках був міністром оборони, зокрема брав участь у врегулюванні конфлікту щодо острова Тузла.

Був представником України у підгрупі з питань безпеки ТКГ на мінських переговорах.

Як повідомляв УНН, 2 жовтня колишній президент України Леонід Кучма завершив свою роботу у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу в Мінську.

Нагадаємо, 16 жовтня на засіданні тристоронньої контактної групи Україну представляв дипломат і радник Президента Руслан Демченко.

Додамо, сьогодні Україна у ТКГ закличе РФ розпустити всі нелегітимні "уряди" в ОРДЛО.