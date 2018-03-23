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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 6089 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 53596 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 68981 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101242 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108722 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116332 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132823 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Марадона назвал главных фаворитов ЧМ-2018

Марадона назвал главных фаворитов ЧМ-2018

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Чемпион мира-1986 и экс-футболист сборной Аргентины Диего Марадона дал комментарий по поводу будущих фаворитов в борьбе за победу на мундиале-2018, информирует УНН со ссылкой на RMC.

“Франция — хорошая сборная, есть хорошие футболисты, такие как Погба, но они не фавориты. Было бы хорошо, если бы в их состав вернулся Франк Рибери. Поэтому для меня фаворитами являются Германия и Испания”, — сказал 57-ричнйы аргентинец.

Стоит отметить, что на групповом этапе ЧМ-2018 в Испанию ожидают противостояния с Португалией, Ираном и Марокко. Германия, в свою очередь, сыграет с Южной Кореей, Швецией и Мексикой.

Напомним, что Марадона не пустили в США из-за его высказывания в адрес нынешнего президента Америки.

Украинские Национальные Новости

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