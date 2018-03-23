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Марадона назвав головних фаворитів ЧС-2018

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Чемпіон світу-1986 року та екс-футболіст збірної Аргентини Дієго Марадона дав коментар з приводу майбутніх фаворитів у боротьбі за перемогу на Мундіалі-2018, інформує УНН з посиланням на RMC.

“Франція — гарна збірна, є хороші футболісти, такі як Погба, але вони не фаворити. Було б добре, якби до їх складу повернувся Франк Рібері. Тому для мене фаворитами є Німеччина та Іспанія”, — сказав 57-річнйи аргентинець.

Варто відзначити, що на груповому етапі ЧС-2018 на Іспанію очікують протистояння з Португалією, Іраном і Марокко. Німеччина, в свою чергу, зіграє з Південною Кореєю, Швецією і Мексикою.

Нагадаємо, що Марадону не пустили в США через його висловлювання на адресу нинішнього президента Америки.

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