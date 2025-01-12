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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Манипуляция: в сети распространяют фейковое видео с американскими ведущими об украинских беженцах

Манипуляция: в сети распространяют фейковое видео с американскими ведущими об украинских беженцах

Киев  •  УНН

 • 1890 просмотра

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В соцсетях распространяется смонтированное видео, где американские телеведущие якобы насмехаются над украинскими беженцами в Варшаве. На самом деле это монтаж двух разных видео, где вторая часть касается дома престарелых.

В социальных сетях набирает популярность фейковое видео, в котором ведущие американского телеканала якобы смеются над украинскими беженцами в Варшаве. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

Видео показывает очередь, в которой видно только одного мужчину, а комментарии ведущих выглядят как насмешка над этой ситуацией. 

Однако данная информация оказалась манипуляцией. Видео является монтажом, созданным путем совмещения двух отдельных фрагментов. Первый фрагмент действительно касается украинских беженцев, но второй - это шутка ведущих американского телеканала Local 12 о доме престарелых. Это можно проверить на оригинальной записи эфира, где соответствующий фрагмент начинается с 3:18 минуты. 

Этот монтаж был создан с целью вызвать негативные эмоции и посеять недоверие между украинцами и американцами. Видео распространяется под ложными заголовками, хотя шутка ведущих не имеет никакого отношения к ситуации с беженцами. 

Эксперты призывают пользователей проверять информацию, прежде чем распространять ее, чтобы избежать распространения фейков и дезинформации.

рф распространяет фейк об элитных квартирах командиров "Азова" за деньги украинцев14.12.24, 05:58 • 20851 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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