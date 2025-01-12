Маніпуляція: у мережі поширюють фейкове відео з американськими ведучими про українських біженців
Київ • УНН
У соцмережах поширюється змонтоване відео, де американські телеведучі нібито глузують з українських біженців у Варшаві. Насправді це монтаж двох різних відео, де друга частина стосується будинку для літніх людей.
У соціальних мережах набирає популярності фейкове відео, в якому ведучі американського телеканалу нібито кепкують із українських біженців у Варшаві. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, передає УНН.
Деталі
Відео показує чергу, в якій видно лише одного чоловіка, а коментарі ведучих виглядають як глузування з цієї ситуації.
Однак дана інформація виявилася маніпуляцією. Відео є монтажем, створеним шляхом поєднання двох окремих фрагментів. Перший фрагмент дійсно стосується українських біженців, але другий – це жарт ведучих американського телеканалу Local 12 про будинок для літніх людей. Це можна перевірити на оригінальному записі ефіру, де відповідний фрагмент починається з 3:18 хвилини.
Цей монтаж був створений з метою викликати негативні емоції та посіяти недовіру між українцями та американцями. Відео поширюється під хибними заголовками, хоча жарт ведучих не має жодного відношення до ситуації з біженцями.
Експерти закликають користувачів перевіряти інформацію, перш ніж поширювати її, щоб уникнути розповсюдження фейків і дезінформації.
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