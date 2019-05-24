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Мангер прошел полиграф не по решению суда - ГПУ

Мангер прошел полиграф не по решению суда - ГПУ

Киев  •  УНН

 • 10561 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, который является фигурантом дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, не прошел психологическую экспертизу по решению суда, а изложил информацию о прохождении исследования во Всеукраинской ассоциации полиграфологов, проведенного по его собственной инициативе. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook, передает УНН.

"В соответствии с постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 14 марта 2019 года Владислав Мангер, подозреваемый в уголовном производстве по факту причинения тяжелого телесного повреждения херсонской общественной активистке Екатерине Гандзюк, повлекшего ее смерть, должен был пройти судебную психологическую экспертизу с применением специального технического средства - компьютерного полиграфа, выполнение которой поручено экспертам КНИИСЭ Министерства юстиции Украины", - сообщил представитель ГПУ.

Однако, по словам Лысенко, "он (Мангер - ред.) не прошел психологическую экспертизу, а изложил в СМИ информацию о прохождении исследования во Всеукраинской ассоциации полиграфологов".

"Данное исследование проведено по его собственной инициативе, вне уголовного производства, и его материалы не могут быть приняты во внимание органом досудебного расследования, поскольку при этом он не выполнил требования постановления следственного судьи и не прошел экспертизу в специальном экспертном учреждении", - добавил пресс-секретарь ГПУ.

Напомним, ранее 24 мая Мангер заявил, что прошел проверку на полиграфе.

Мангеру по делу убийства Гандзюк изменено подозрение на ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 121 УК Украины как организатору преступления, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля прошлого года. Женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября 2018 года стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

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