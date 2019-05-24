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Мангер пройшов поліграф щодо вбивства Гандзюк

Мангер пройшов поліграф щодо вбивства Гандзюк

Київ • УНН

 • 11828 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, який є фігурантом справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, пройшов перевірку на поліграфі. Про це він сам повідомив у Facebook, передає УНН.

“Отже, поліграф (він же детектор брехні) пройдено. Відповіді на найболючіші питання, що цікавлять громадськість, надано. Чи знав я про те, що планується напад на Катерину Гандзюк? — ні. Чи брав я будь-яку участь в цих жахливих діях? — ні. Чи знаю я, де знаходиться замовник? — ні. Поліграф показав: ці та інші відповіді — правдиві”, — вказав Мангер.

З його слів, днями він пройшов цю процедуру, проводила яку експерт-поліграфолог Всеукраїнської асоціації поліграфологів, психолог Тетяна Пономарьова.

“Вся процедура тривала більше 4 годин, відповідати можна було тільки "так“ або "ні“. Дослідження проводилося відповідно до вимог і стандартів американської асоціації поліграфологів, Всеукраїнської асоціації поліграфологів і чинного законодавства України”, — вказав голова Херсонської облради.

Мангер також зауважив, що його відповіді на питання, що часто порушувалися під час судів, поліграф показав як “невизначений результат”.

“Наприклад: “Чи знаєте Ви, хто причетний до організації нападу на Гандзюк?”. Я відповідаю “ні”, і поліграф фіксує мої коливання — адже я сто разів вже чув ці прізвища в суді: Павловський, Торбін і т.д. Або: “Вам відомо, що послугувало метою нападу на Гандзюк?” — я відповідаю “ні”, і апарат фіксує недостовірність інформації. Звичайно, адже згідно зі свідченнями, озвученим в залі суду, Павловський не один раз озвучував це виконавцям нападу. Тому збрехати детектору, повірте, неможливо", — додав посадовець.

Також він навів деякі запитання.

"Ви брали яку-небудь навмисну участь у підготовці організації нападу на Гандзюк?” — ні!
“У скоєнні злочину щодо Гандзюк 31.07.18, Ви причетні до організації скоєння нападу?” — ні!
“Ви особисто чули, як Доценко неприязно висловлювався на адресу народного депутата України Юлії Тимошенко?” — так!
“Вам відомо про створення Доценком кримінальних угруповань на території Херсонської області?” — так!
“Вам відомо, які відносини склалися між Гандзюк і Доценко?” — так!", — написав Мангер.

Нагадаємо, Владиславу Мангеру у справі вбивства Катерини Гандзюк змінено підозру на ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України як організатору злочину, скоєного за попередньою змовою групою осіб.

Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня минулого року. Жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада 2018 року стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.

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