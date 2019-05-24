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Мангер прошел полиграф по убийству Гандзюк

Мангер прошел полиграф по убийству Гандзюк

Киев  •  УНН

 • 11828 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, который является фигурантом дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, прошел проверку на полиграфе. Об этом он сам сообщил в Facebook, передает УНН.

"Итак, полиграф (он же детектор лжи) пройден. Ответы на самые болезненные вопросы, интересующие общественность, предоставлены. Знал ли я о том, что планируется нападение на Екатерину Гандзюк? - нет. Принимал ли я когда-либо участие в этих ужасных действиях? - нет. Знаю ли я, где находится заказчик? - нет. Полиграф показал: эти и другие ответы - правдивые", - отметил Мангер.

По его словам, на днях он прошел эту процедуру, проводила которую эксперт-полиграфолог Всеукраинской ассоциации полиграфологов, психолог Татьяна Пономарева.

"Вся процедура длилась более 4 часов, отвечать можно было только "да" или "нет". Исследование проводилось в соответствии с требованиями и стандартами американской ассоциации полиграфологов, Всеукраинской ассоциации полиграфологов и действующего законодательства Украины", - отметил глава Херсонского облсовета.

Мангер также отметил, что его ответы на вопросы, которые часто нарушались во время судов, полиграф показал как "неопределенный результат".

"Например: "Знаете ли вы, кто причастен к организации нападения на Гандзюк?". Я отвечаю "нет", и полиграф фиксирует мои колебания - ведь я сто раз уже слышал эти фамилии в суде Павловский, Торбин и т.д. Или: "Вам известно, что послужило целью нападения на Гандзюк?" - я отвечаю "нет", и аппарат фиксирует недостоверность информации. Конечно, ведь согласно показаниям, озвученным в зале суда, Павловский не раз озвучивал это исполнителям нападения. Поэтому соврать детектору, поверьте, невозможно", - добавил чиновник.

Также он привел некоторые вопросы.

"Вы принимали какое-нибудь умышленное участие в подготовке организации нападения на Гандзюк?" - нет!
"В совершении преступления в отношении Гандзюк 31.07.18, Вы причастны к организации совершения нападения?" - нет!
"Вы лично слышали, как Доценко неприязненно высказывался в адрес народного депутата Украины Юлии Тимошенко?" - да!
"Вам известно о создании Доценко криминальных группировок на территории Херсонской области?" - да!
"Вам известно, какие отношения сложились между Гандзюк и Доценко?" - да!", - написал Мангер.

Напомним, Владиславу Мангеру в деле убийства Екатерины Гандзюк изменено подозрение на ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 121 УК Украины как организатору преступления, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля прошлого года. Женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября 2018 года стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

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