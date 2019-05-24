Мангер прошел полиграф по убийству Гандзюк

"Итак, полиграф (он же детектор лжи) пройден. Ответы на самые болезненные вопросы, интересующие общественность, предоставлены. Знал ли я о том, что планируется нападение на Екатерину Гандзюк? - нет. Принимал ли я когда-либо участие в этих ужасных действиях? - нет. Знаю ли я, где находится заказчик? - нет. Полиграф показал: эти и другие ответы - правдивые", - отметил Мангер.

По его словам, на днях он прошел эту процедуру, проводила которую эксперт-полиграфолог Всеукраинской ассоциации полиграфологов, психолог Татьяна Пономарева.

"Вся процедура длилась более 4 часов, отвечать можно было только "да" или "нет". Исследование проводилось в соответствии с требованиями и стандартами американской ассоциации полиграфологов, Всеукраинской ассоциации полиграфологов и действующего законодательства Украины", - отметил глава Херсонского облсовета.

Мангер также отметил, что его ответы на вопросы, которые часто нарушались во время судов, полиграф показал как "неопределенный результат".

"Например: "Знаете ли вы, кто причастен к организации нападения на Гандзюк?". Я отвечаю "нет", и полиграф фиксирует мои колебания - ведь я сто раз уже слышал эти фамилии в суде Павловский, Торбин и т.д. Или: "Вам известно, что послужило целью нападения на Гандзюк?" - я отвечаю "нет", и аппарат фиксирует недостоверность информации. Конечно, ведь согласно показаниям, озвученным в зале суда, Павловский не раз озвучивал это исполнителям нападения. Поэтому соврать детектору, поверьте, невозможно", - добавил чиновник.

Также он привел некоторые вопросы.

"Вы принимали какое-нибудь умышленное участие в подготовке организации нападения на Гандзюк?" - нет!

"В совершении преступления в отношении Гандзюк 31.07.18, Вы причастны к организации совершения нападения?" - нет!

"Вы лично слышали, как Доценко неприязненно высказывался в адрес народного депутата Украины Юлии Тимошенко?" - да!

"Вам известно о создании Доценко криминальных группировок на территории Херсонской области?" - да!

"Вам известно, какие отношения сложились между Гандзюк и Доценко?" - да!", - написал Мангер.

Напомним, Владиславу Мангеру в деле убийства Екатерины Гандзюк изменено подозрение на ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 121 УК Украины как организатору преступления, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля прошлого года. Женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября 2018 года стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.