Мангер пройшов поліграф не за ухвалою суду - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, який є фігурантом справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, не пройшов психологічну експертизу за ухвалою суду, а виклав інформацію про проходження дослідження у Всеукраїнській асоціації поліграфологів, що було проведено за його власною ініціативою. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко у Facebook, передає УНН.
"Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14 березня 2019 року Владислав Мангер, підозрюваний у кримінальному провадженні за фактом заподіяння важкого тілесного ушкодження херсонській громадській активістці Катерині Гандзюк, що спричинило її смерть, повинен був пройти судову психологічну експертизу із застосуванням спеціального технічного засобу - комп'ютерного поліграфа, виконання якої доручено експертам КНДІСЕ Міністерства юстиції України", - повідомив речник ГПУ.
Проте, зі слів Лисенка, "він (Мангер - ред.) не пройшов психологічну експертизу, а виклав у ЗМІ інформацію про проходження дослідження у Всеукраїнській асоціації поліграфологів".
"Дане дослідження проведено за його власної ініціативи, поза межами кримінального провадження, і його матеріали не можуть бути прийняті до уваги органом досудового розслідування, оскільки при цьому він не виконав вимоги ухвали слідчого судді та не пройшов експертизу у спеціальному експертному закладі", - додав речник ГПУ.
Нагадаємо, раніше 24 травня Мангер заявив, що пройшов перевірку на поліграфі.
Мангеру у справі вбивства Гандзюк змінено підозру на ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України як організатору злочину, скоєного за попередньою змовою групою осіб.
Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня минулого року. Жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада 2018 року стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.