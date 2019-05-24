Мангер пройшов поліграф не за ухвалою суду - ГПУ

КИЇВ. 24 травня. УНН. Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, який є фігурантом справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, не пройшов психологічну експертизу за ухвалою суду, а виклав інформацію про проходження дослідження у Всеукраїнській асоціації поліграфологів, що було проведено за його власною ініціативою. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко у Facebook, передає УНН.