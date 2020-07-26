#МандруйУкраїною: появился первый проморолик
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Государственное агентство развития туризма Украины дало старт проекту "Путешествуй по Украине", цель которого - популяризировать среди соотечественников внутренний туризм. Первый проморолик уже появился в сети, передает УНН.
В ролике олимпийский призер Anna Rizatdinova и известный кулинар Евгений Клопотенко рассказывают о старейшем в мире и крупнейшем в Европе степном заповеднике - Аскания Нова.
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Как сообщили в агентстве развития туризма, эта инициатива родилась в тесной кооперации государства, бизнеса, креативных индустрий и туризма.
"Давайте поможем друг другу получить удовольствие от путешествия по стране. Если есть места в Украине, что вас вдохновляют, - поделится ими! Просто поставьте хэштег МандруйУкраїною и геолокацию в любой соцсети и порекомендуйте, что именно стоит увидеть, где побывать! Это может быть текст, фото или видео. Главное - откройте Украину, которую вы любите, для всех!" - сообщили в агентстве.