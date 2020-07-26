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19 березня, 18:42 • 46555 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100458 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101339 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 116990 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123484 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120304 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 155947 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125088 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124785 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123913 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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#МандруйУкраїною: з'явився перший проморолик

#МандруйУкраїною: з'явився перший проморолик

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Державне агентство розвитку туризму України дало старт проєкту "Мандруй Україною", мета якого – популяризувати серед співвітчизників внутрішній туризм. Перший проморолик уже з'явився у мережі, передає УНН.

У ролику олімпійська призерка Anna Rizatdinova та відомий кулінар Євген Клопотенко розповідають про найстаріший у світі та найбільший у Європі степовий заповідник - Асканія Нова.

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Як повідомили в агенції розвитку туризму, ця ініціатива народилася в тісній кооперації держави, бізнесу, креативних індустрій та туризму.

"Давайте допоможемо один одному отримати задоволення від подорожі рідною країною. Якщо є місця в Україні, що вас надихають, - поділиться ними!Просто поставте хештег #МандруйУкраїною і геолокацію в будь-якій соцмережі та порекомендуйте, що саме варто побачити, де побувати! Це може бути текст, фото чи відео. Головне - відкрийте Україну, яку ви любите, для всіх!" - повідомили в агентстві.

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