#МандруйУкраїною: з'явився перший проморолик
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Державне агентство розвитку туризму України дало старт проєкту "Мандруй Україною", мета якого – популяризувати серед співвітчизників внутрішній туризм. Перший проморолик уже з'явився у мережі, передає УНН.
У ролику олімпійська призерка Anna Rizatdinova та відомий кулінар Євген Клопотенко розповідають про найстаріший у світі та найбільший у Європі степовий заповідник - Асканія Нова.
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Як повідомили в агенції розвитку туризму, ця ініціатива народилася в тісній кооперації держави, бізнесу, креативних індустрій та туризму.
"Давайте допоможемо один одному отримати задоволення від подорожі рідною країною. Якщо є місця в Україні, що вас надихають, - поділиться ними!Просто поставте хештег #МандруйУкраїною і геолокацію в будь-якій соцмережі та порекомендуйте, що саме варто побачити, де побувати! Це може бути текст, фото чи відео. Головне - відкрийте Україну, яку ви любите, для всіх!" - повідомили в агентстві.