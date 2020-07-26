МандруйУкраїною: з'явився перший проморолик

У ролику олімпійська призерка Anna Rizatdinova та відомий кулінар Євген Клопотенко розповідають про найстаріший у світі та найбільший у Європі степовий заповідник - Асканія Нова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мінкульті анонсували програму мандрів Україною для школярів

Як повідомили в агенції розвитку туризму, ця ініціатива народилася в тісній кооперації держави, бізнесу, креативних індустрій та туризму.

"Давайте допоможемо один одному отримати задоволення від подорожі рідною країною. Якщо є місця в Україні, що вас надихають, - поділиться ними!Просто поставте хештег #МандруйУкраїною і геолокацію в будь-якій соцмережі та порекомендуйте, що саме варто побачити, де побувати! Це може бути текст, фото чи відео. Головне - відкрийте Україну, яку ви любите, для всіх!" - повідомили в агентстві.