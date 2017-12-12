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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 79029 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 53344 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 107516 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 108947 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127300 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105750 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107590 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113111 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117376 просмотра

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Манафорту запретили общаться с прессой

Манафорту запретили общаться с прессой

Киев  •  УНН

 • 10882 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Федеральный суд США предупредил бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта о недопустимости контактов с прессой. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Судья Эми Берман Джексон вынесла предупреждение после публикации П.Манафорта в украинском англоязычном издании Kyiv Post.

Судья считает, что такое поведение в будущем будет расценено как нарушение предписания о запрете обсуждать дело со СМИ и публиковать заявления таким образом, чтобы влиять на суд и на рассмотрение ним дела.

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Следующее заседание по делу П.Манафорта назначено на 16 января.

Напомним, расследование в отношении Пола Манафорта акцентируется на серии подозрительных банковских переводов, в которых оффшорные компании, связанные с ним, переместили более 3 миллионов долларов по всему миру в период с 2012 по 2013 год, в том числе и отмывании средств для бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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