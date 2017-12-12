Манафорту запретили общаться с прессой

Судья Эми Берман Джексон вынесла предупреждение после публикации П.Манафорта в украинском англоязычном издании Kyiv Post.

Судья считает, что такое поведение в будущем будет расценено как нарушение предписания о запрете обсуждать дело со СМИ и публиковать заявления таким образом, чтобы влиять на суд и на рассмотрение ним дела.

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Следующее заседание по делу П.Манафорта назначено на 16 января.

Напомним, расследование в отношении Пола Манафорта акцентируется на серии подозрительных банковских переводов, в которых оффшорные компании, связанные с ним, переместили более 3 миллионов долларов по всему миру в период с 2012 по 2013 год, в том числе и отмывании средств для бывшего президента Украины Виктора Януковича.