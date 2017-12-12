Манафорту запретили общаться с прессой
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Федеральный суд США предупредил бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта о недопустимости контактов с прессой. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Судья Эми Берман Джексон вынесла предупреждение после публикации П.Манафорта в украинском англоязычном издании Kyiv Post.
Судья считает, что такое поведение в будущем будет расценено как нарушение предписания о запрете обсуждать дело со СМИ и публиковать заявления таким образом, чтобы влиять на суд и на рассмотрение ним дела.
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Следующее заседание по делу П.Манафорта назначено на 16 января.
Напомним, расследование в отношении Пола Манафорта акцентируется на серии подозрительных банковских переводов, в которых оффшорные компании, связанные с ним, переместили более 3 миллионов долларов по всему миру в период с 2012 по 2013 год, в том числе и отмывании средств для бывшего президента Украины Виктора Януковича.