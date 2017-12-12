Манафорту заборонили спілкуватися з пресою
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Федеральний суд США попередив колишнього керівника передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта про неприпустимість контактів з пресою. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Суддя Емі Берман Джексон винесла попередження після публікації П.Манафорта в українському англомовному виданні Kyiv Post.
Суддя вважає, що така поведінка у майбутньому буде розцінена як порушення припису про заборону обговорювати справу зі ЗМІ чи публікувати заяви таким чином, щоб впливати на суд і на розгляд ним справи.
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Наступне засідання у справі П.Манафорта призначене на 16 січня.
Нагадаємо, розслідування стосовно Пола Манафорта акцентується на серії підозрілих банківських переказів, в яких офшорні компанії, пов'язані з ним, перемістили понад 3 мільйони доларів по всьому світу в період з 2012 по 2013 рік, зокрема і відмиванні коштів для колишнього президента України Віктора Януковича.