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Манафорт буде звільнений з-під домашнього арешту - застава 11,7 млн дол

Манафорт буде звільнений з-під домашнього арешту - застава 11,7 млн дол

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Колишнього голови виборчої кампанії Дональда Трампа, який також тісно співпрацював з Віктором Януковичем і мав постійний контакт з Москвою, буде звільнений з-під домашнього арешту під при умові застави у розмірі 11,7 млн. дол, передає УНН з посиланням на Bloomberg.

“Колишній керівник кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт, звинувачений у відмиванні грошей, уклав нову угоду з прокурорами про заставу, згідно з якою він втратить чотири об’єкти приватної власності на загальну суму 11,7 млн доларів, якщо не з’явиться в суд”, — зазначається в повідомленні.

Зазначено, що згідно з умовами договору, Манафорта звільнять від електронного моніторингу та домашнього арешту в місті Олександрія. Тепер він може подорожувати до штатів Флорида, Нью-Йорк та Вірджинія, де має приватну власність, а також до столиці Вашингтону, де мусить з’являтися на судові засідання.

Також Манафорт здав свої закордонні паспорти.

Як повідомляв УНН, у США суд відхилив прохання Манафорта звільнити його від домашнього арешту.

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