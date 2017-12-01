Манафорт будет освобожден из-под домашнего ареста - залог 11,7 млн долл

“Бывший руководитель кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, обвинен в отмывании денег, заключил новое соглашение с прокурорами о залоге, согласно с которым он потеряет четыре объекта частной собственности на общую сумму 11,7 долларов, если не появится в суд”, — отмечается в сообщении.

Отмечено, что согласно условиям договора, Манафорта освободят от электронного мониторинга и домашнего ареста в городе Александрия. Теперь он может путешествовать в штаты Флорида, Нью-Йорк и Вирджиния, где имеет частную собственность, а также в столицу Вашингтон, где должен появляться на судебные заседания.

Также Манафорт сдал свои загранпаспорта.

Как сообщал УНН, ранее суд отклонил просьбу Манафорта освободить его от домашнего ареста.