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Манафорт будет освобожден из-под домашнего ареста - залог 11,7 млн долл

Манафорт будет освобожден из-под домашнего ареста - залог 11,7 млн долл

Киев  •  УНН

 • 12124 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Бывшего председателя избирательной кампании Дональда Трампа, который также тесно сотрудничал с Виктором Януковичем и имел постоянный контакт с Москвой, будет освобожден из-под домашнего ареста под условием залога в размере 11,7 долл., передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

“Бывший руководитель кампании Дональда Трампа Пол Манафорт, обвинен в отмывании денег, заключил новое соглашение с прокурорами о залоге, согласно с которым он потеряет четыре объекта частной собственности на общую сумму 11,7 долларов, если не появится в суд”, — отмечается в сообщении.

Отмечено, что согласно условиям договора, Манафорта освободят от электронного мониторинга и домашнего ареста в городе Александрия. Теперь он может путешествовать в штаты Флорида, Нью-Йорк и Вирджиния, где имеет частную собственность, а также в столицу Вашингтон, где должен появляться на судебные заседания.

Также Манафорт сдал свои загранпаспорта.

Как сообщал УНН, ранее суд отклонил просьбу Манафорта освободить его от домашнего ареста.

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